Более 100 тысяч деревьев и кустарников высадят в Петербурге в этом году!

Городские службы делают ставку на виды, которые хорошо переносят местный климат. На улицах и в парках появятся липы, клены, рябины, ивы, декоративные яблони, черемуха, каштаны, дубы, а также хвойные — сосны, ели и лиственницы. Среди кустарников выбрали кизильник, пузыреплодник, барбарис, дерен, акацию, спирею, розы и сирень.

Работы уже идут в разных районах. Так, в сквере Юрия Кнорозова высадили более 60 деревьев и свыше 700 кустарников. На Зеленой набережной в Колпино добавили 28 деревьев, около 1,1 тысячи кустарников и более 3 тысяч многолетних растений, а также разбили цветники. В ближайшее время новые саженцы появятся и в Покровском сквере — там планируют высадить около 30 деревьев и более 3 тысяч кустарников.

Озеленение проходит в рамках программы «Комфорт и уют в городе»: к 2030 году зеленые насаждения должны занимать не менее 30% территории Петербурга.