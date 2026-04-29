Новые дороги в Колпино обустроит подрядчик «ИТМО Хайпарка»

Компании «Мегамейд», которая занималась проектированием и обустройством «ИТМО Хайпарка», поручили подготовить территорию в Колпино. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

ungvar / Shutterstock

Конкурс объявили в конце марта, но заявка поступила только одна — от «Мегамейда». Цена почти не отличалась от начальной. Итоги подвели в середине апреля, а контракт подписали на прошлой неделе. Стоимость работ превышает 4,5 млрд рублей. Сдать объект компания должна до конца 2028 года.

Работы пройдут в Колпинском районе, на участке между Загородной и Колпинской улицами, улицей Севастьянова и проектируемым проездом. В эту зону попадает и жилой комплекс «Квартал Заречье».

Сначала подрядчик перенесет существующие электросети и займется газовыми. Затем начнется основной этап: прокладка воды, канализации, тепла, электричества и освещения, установка связи и слаботочных систем, а также строительство дороги. Больше всего средств уйдет на канализацию и благоустройство — свыше миллиарда рублей на каждое направление.

«Мегамейд» уже работал на этой территории: связанная с ним компания занималась проектированием почти за 85 млн рублей. Компания работает с 2001 года и за это время получила десятки государственных контрактов. Новый проект в Колпино стал для неё самым крупным.

«ИТМО Хайпарк» — это IT-кластер с научно-образовательным центром университета ИТМО, его общежитиями и спорткомплексом, «технологической долиной» и бизнес-парком для резидентов, которые смогут купить землю под строительство IT-предприятий. Концепция включает создание города-спутника «Южный». Проект строится в том числе за счет денег из федерального и региональных бюджетов. Кластер возводят в три очереди.

