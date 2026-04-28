Студентов-урбанистов со всей России зовут в Тихвин. Они приспособят город для туристов

Работа будет идти поэтапно. Сначала команды изучат город: транспорт, общественные пространства, туристическую инфраструктуру, экономику и культурное наследие. Затем они предложат несколько вариантов развития и выберут один основной. На его основе участники «Летней школы урбаниста» подготовят проект с конкретными решениями и расчетами.

Летняя школа пройдет онлайн и очно в кампусе Высшей школы менеджмента (ВШМ) СПбГУ «Михайловская дача» в Санкт-Петербурге. В этом году студентов ожидает усиленный полевой блок — участники школы проведут три дня в Тихвине, подчеркивают организаторы. Кроме основной программы, запланированы открытые онлайн-лекции — к ним смогут присоединиться все желающие, кому интересны темы городского развития и туризма.

Участие в проекте, включая проживание и трансфер, полностью бесплатное, но необходимо пройти конкурсный отбор. Регистрация продлится до 17 мая 2026 года, собеседования пройдут до 1 июня 2026 года. Подать заявку могут студенты магистратуры и 2-5 курсов бакалавриата по направлениям, связанным с управлением, социологией, архитектурой, экономикой и анализом данных.

Программу организуют ВШМ СПбГУ, НИУ ВШЭ, Университет ИТМО и Комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти. За все время существования «Летней школы урбаниста» ее выпускниками стали уже 116 человек. В 2025 году на одно конкурсное место в программе претендовало более 30 человек, а к открытым лекциям присоединилось более 200 человек.