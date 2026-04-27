Дворцу танца на колясках в Юнтолово нашли строителя

Стоимость работ — 1,57 млрд рублей, закончить строительство планируют к апрелю 2028 года. Комплекс появится в Юнтолово между Яхтенной улицей, Западным скоростным диаметром и Камышовой улицей, недалеко от уже работающего центра. Здание будет разной высоты — до девяти этажей. Здесь смогут тренироваться и выступать спортсмены, занимающиеся танцами на колясках.

Внутри предусмотрят все необходимое: гостиницу на 124 места, крытый паркинг, зоны для зрителей, спортсменов и судей. Также сделают залы для тренировок, помещение для допинг-контроля, медпункт и пресс-центр.

Конкурс на поиск подрядчика объявили в марте. Закупку признали несостоявшейся, так как ни один участник не подал заявку. В подобных случаях заказчик может осуществить закупку у единственного поставщика, объяснили «Деловому Петербургу» в Комитете по строительству. По этой причине «Трест 101» и стад подрядчиком.

Среди других проектов «Треста 101» — реконструкция автобазы «Горэлектротранса» на Хасанской улице и строительство школ в разных районах города. Также компания занималась возведением дома-интерната для детей с особенностями развития.