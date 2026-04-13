Комплекс для проживания полтысячи спортсменов построят под Петербургом

Как сказано на портале госзакупок, комплекс рассчитан на 550 мест. Проектированием строительства за 76 млн рублей занимается «Ленстройэкспертиза», которой управляет Ольга Григорьева. Работы проходят в два этапа: первый завершился в декабре минувшего года, полностью проект должен быть готов к 16 ноября 2027 года.

В корпусе смогут жить спортсмены, прибывшие в Петербург на соревнования, сборы или тренировки. Помимо жилых номеров и конференц-зала, в здании разместят восстановительное отделение — с бассейном, саунами, кабинетами физиотерапии, массажа и другими процедурными помещениями.

О конкурсе на поиск подрядчика, который бы спроектировал строительство центра за 54,9 млн рублей, впервые объявили в феврале 2024 года. Победителем стала «Инвестиционная Строительная Компания “НКС”», которая в итоге должна была заняться проектом за 64 млн рублей. В феврале 2025 года Фонд капитального строительства и реконструкции, который выступает заказчиком работ, и подрядчик расторгли контракт.