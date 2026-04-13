Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Комплекс для проживания полтысячи спортсменов построят под Петербургом

Центр проживания спортсменов построят в спортивно-оздоровительном лагере «Луч» в поселке Серово, сообщает Смольный. Облик учреждения уже представили и согласовали в Комитете по градостроительству.

Как сказано на портале госзакупок, комплекс рассчитан на 550 мест. Проектированием строительства за 76 млн рублей занимается «Ленстройэкспертиза», которой управляет Ольга Григорьева. Работы проходят в два этапа: первый завершился в декабре минувшего года, полностью проект должен быть готов к 16 ноября 2027 года.

В корпусе смогут жить спортсмены, прибывшие в Петербург на соревнования, сборы или тренировки. Помимо жилых номеров и конференц-зала, в здании разместят восстановительное отделение — с бассейном, саунами, кабинетами физиотерапии, массажа и другими процедурными помещениями.

О конкурсе на поиск подрядчика, который бы спроектировал строительство центра за 54,9 млн рублей, впервые объявили в феврале 2024 года. Победителем стала «Инвестиционная Строительная Компания “НКС”», которая в итоге должна была заняться проектом за 64 млн рублей. В феврале 2025 года Фонд капитального строительства и реконструкции, который выступает заказчиком работ, и подрядчик расторгли контракт.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: