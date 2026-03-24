Общественные обсуждения по проектам планировки Лахта-2 и Лахта-3 отменили

Процедура стартовала 10 марта и предполагалось, что она продлится до 8 апреля, а принимать предложения горожан будут до 27 марта.

О причинах отмены обсуждений не сообщается. При этом накануне «Фонтанка» сообщила, что на территории, где разрабатывается проект транспортной развязки к Лахта Центру, находится автозаправка «РН-Северо-Запад» (принадлежит «Роснефть»). Там же, согласно вынесенной на общественные обсуждения планировке, хотят построить один из трех выходов из метро «Лахта». По этой причине «Роснефть» одной из первых поучаствовала в общественных обсуждениях и попросила Смольный «учесть расположение АЗК на планируемой территории, исключив размещение метрополитена, транспортной развязки и других объектов инфраструктуры».

Как следует из ранее опубликованных документов, высота обеих башен составит 710 метров и 570 метров. Рядом с небоскребами построят энергетический центр. Крайние сроки проектирования и строительства Лахта-2 и Лахта-3 — до 2033 года, энергетического центра — до 2028. Помимо офисных помещений, в небоскребах планируют разместить культурные пространства и спортивные сооружения. В их числе — галереи и спортзалы, бассейны и музеи.

Проект реализует компания «Синергия», техническим заказчиком выступает «Ренконс», а генеральным проектировщиком — бюро «Метрополис».

Обновление. О старте новых общественных обсуждений по проекту планировки башен «Газпрома» КГА сообщил 25 марта. Они продлятся до 22 апреля. Материалы экспозиции будут доступны на сайте ведомства со 2 по 13 апреля.