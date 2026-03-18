Урбанистика

Планировку небоскребов Лахта-2 и Лахта-3 вынесли на общественные обсуждения

Они продлятся до 8 апреля. Материалы экспозиции опубликовал Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Проект реализует компания «Синергия», техническим заказчиком выступает «Ренконс», а генеральным проектировщиком — бюро «Метрополис».

Как следует из документов, помимо двух небоскребов, в комплекс входит энергетический центр. Лахта-2 будет состоять из башни, стилобата и двух дополнительных зданий. Помимо офисов, здесь планируют разместить общественные и культурные пространства, спортивные объекты, магазины, рестораны и кафе, а также поликлинику.

Комплекс Лахта-3 также включит башню и стилобат с похожим набором функций — деловые и общественные пространства. Крайние сроки проектирования и строительства небоскребов — до 2033 года, а энергетического центра — до 2028, говорится в документах.

Одновременно предполагается развитие улично-дорожной сети. На первом этапе будут развивать Высотную, Водную, Береговую, Бобыльскую, а также Пляжевый и Полевой переулки. На втором этапе запланировано строительство крупной транспортной развязки. Она свяжет Лахта Центр с Шуваловским и Лахтинским проспектами, а также с Высотной улицей.

