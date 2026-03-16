Облик участков в городе-спутнике Южный согласовали городские власти

Внешний вид участков второй очереди (1, 2 и 13) города-спутника Южный показали в Комитете по градостроительству. Проект района разработал ООО «ВМП Проект» по заказу ООО «ЗаСтрой». Ссылаясь на него, в ведомстве рассказали, как разместят парковки для автомобилей: они будут располагаться за периметром дворов и на стоянках-спутниках. Дворовые фасады будут облицованы штукатуркой, композиция уличных фасадов предусматривает контрастное сочетание белого, бежевого цветов и оттенков коричневого цвета.

Разрешение на строительство города-спутника Южный Госстройнадзор Петербурга выдал в апреле 2025 года. Согласованные работы предполагают возведение около 72,2 тысяч квадратных метров жилья — это примерно 10 домов от пяти до 10 этажей. Всего на первом этапе строительства города-спутника появится 240 тысяч квадратных метров жилья, школа на 1125 мест, три детских сада, спортцентр с бассейном и поликлиника для взрослых и детей.

Город-спутник Южный — будущий район Петербурга с комфортной городской средой и научно-образовательными центрами. Его строительство анонсировали в 2011 году, и по данным «Делового Петербурга», с тех пор на него потратили около 100 млн долларов. Предполагается, что здесь появится более 40 тысяч рабочих мест.