Урбанистика

Идею создания «зеленого пояса» вокруг города поддержали Депутаты ЗакСа

Ее одобрила комиссия по экологии законодательного собрания. В ближайшее время законопроект рассмотрят в городском парламенте.

Andrei Stepanov / Shutterstock.com

Об этом в конце прошлой недели сообщил депутат Заксобрания от партии «Единая Россия» Андрей Рябоконь. Вопрос рассматривали депутаты парламентов Петербурга и Ленинградской области, представители профильных комитетов и общественных организаций двух регионов. Комиссия поддержала проект закона, который наделяет правительство города полномочиями по подготовке документов для создания зеленого пояса.

«Зеленый пояс» появится на территории Петербурга и Ленобласти и охватит территорию 172 000 га. Он будет представлять собой территорию с лесами, каналами и прудами, а также природными ландшафтами, где запретят любую деятельность, способную навредить экологии. Пояс должен выполнять природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

В 2019 году президент Владимир Путин поручил Народному фронту подготовить предложения по созданию зеленых поясов в российских регионах. В октябре прошлого года в Петербурге прошли общественные слушания по созданию лесопаркового пояса.

