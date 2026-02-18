Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Собственный район с небоскребами «Москва-Сити» может появиться в Ленобласти

Архитектурному сообществу предложили подумать над местом размещения такого квартала. местом «Ленинград-Сити» не обязательно должна быть Гатчина — столица Ленобласти, под него рассматриваются разные города.

Губернатор Александр Дрозденко дал еще в прошлом году поручение подумать над концепцией современного технологичного квартала с высотными доминантами, в котором будут совмещаться деловые и административные функции. Предварительное название — «Ленинград-Сити».

«Это не значит, что мы завтра будем строить, но идея такая есть, она прозвучала», — отметил рассказал вице-губернатор по строительству и ЖКХ Ленинградской области Евгений Барановский.

По его словам, архитектурному сообществу предлагают подумать над местом размещения такого квартала. Председатель комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков добавил, что «Ленинград-Сити» не обязательно должен появиться в Гатчине (столице Ленобласти), под него рассматривают разные города.

Проектную работу по «Ленинград-Сити» уже провели. В рамках конференции в Политехе совместно с НКО «Арх Событие» проектная группа подготовили предложения по концепциям, ориентируясь на лучшие мировые примеры высотной архитектуры и выразительных доминант. В группе принимали участие четыре студенческие команды (две из СПбГАСУ и две из Политеха) вместе с архитекторами Москвы и Петербурга.

