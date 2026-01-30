Лаунж-отель бизнес-класса со спа-зоной и парком появится недалеко от Финского залива

Группа RBI получила разрешение на строительство лаунж-отеля бизнес-класса со спа-зоной и парком в Курортном районе Петербурга. Проект «Сад Зеленогорска» появится в километре от береговой линии Финского залива по адресу Пограничная ул., 1.

В новом гостиничном комплексе будет шесть четырехэтажных корпусов. В них разместят 221 номер общей площадью более 10,4 тысяч квадратных метров, от планировок «студийного» формата площадью от 25 квадратных метров до полноценных трехкомнатных апартаментов с террасами на кровле и панорамными видовыми окнами. Также в проекте появится двухэтажный паркинг на 40 автомобилей и открытая парковка еще на 92 машины.

Отель будет построен в окружении естественного леса, а прилегающая территория отеля станет его продолжением, местом единения с природой. Здесь в рамках концепции ландшафтного дизайна высадят айву и рябину, голубику и гортензии, розы и кизильник.

Среди деревьев и цветов разместят несколько зон: зона тихого отдыха с гамаками и навесами, зона коворкинга под открытым небом, зона йоги и медитаций, спортивная секция с профессиональными уличными тренажерами Foreman и настольным теннисом, а также событийная часть для проведения мероприятий. Отдельно выделят две детские площадки: для детей младше и старше 7 лет. На территории предусмотрен прокат сезонного инвентаря: в летний период — самокаты, велосипеды и сапы, в зимний — лыжи, сани, ватрушки. Территорию отеля открывает входная зона с декоративными элементами в виде скворечников, которые позволят наслаждаться пением птиц.

«Исторически эта территория была одной из главных точек притяжения и отдыха для жителей Петербурга — начиная с дворянских дач и усадеб XIX века, когда город еще назывался Териоки, и заканчивая зеленогорскими санаториями 1950-1980-х годов. В концепции нашего нового отеля мы объединяем масштаб и высокий уровень сервиса санаториев вместе с приватностью и комфортом дореволюционных усадеб, формируя принципиально новое для города пространство», — отметил вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI Михаил Гущин.

В основу архитектуры проекта лег симбиоз скандинавского минимализма и бионической архитектуры, базирующейся на природных мягких формах и плавных линиях. Фасады корпусов отделаны натуральным темным камнем, керамогранитом с древесной текстурой, а также плиткой глубокого зеленого цвета в палитре хвойного леса. Концепция и основные архитектурные решения принадлежат архитектурному бюро Сергея Орешкина «А.Лен».