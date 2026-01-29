Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Гостиничный комплекс появится в Зеленогорске

Согласовали облик гостиничного центра на Пограничной улице, 1А. Тут построят шесть корпусов, а также сеть пешеходных и велосипедных дорог, площадок разного назначения, велопарковки, террасы, спортивное оборудование.

КГА

Над проектом работало архитектурное бюро «А.Лен» по заказу ООО «Специализированный застройщик «ЭРБИАЙ-5». Строительство планируют проводить в два этапа. На участке возведут шесть гостиничных корпусов, а также корпус двухэтажной закрытой автостоянки. На втором этапе построят отдельную котельную.

Также по проекту тут возведут сеть пешеходных и велосипедных дорог, площадок разного назначения. На территории планируются скамейки, урны, велопарковки, террасы, спортивное оборудование.

Как отмечают авторы, архитектурные решения фасадов жилых корпусов комплекса выполнят из нескольких типов фасадных структур в единой композиции. Цветовую гамму фасадов корпусов подбирали максимально приближенную к природным оттенкам. В отделке гостиничных корпусов предлагают использовать фасадную силиконовую штукатурку, керамогранит под дерево, камень-габбро гранит, плитку глазурованную.

«Объемно-пространственное решение объекта обусловлено сохранением существующих средообразующих деревьев, организацией видовых ракурсов и созданием живописного благоустройства вокруг единого композиционного центра. Основные въезды на территорию проектирования расположены со стороны Бронной и Пограничной улиц. Подъезды к корпусам минимизированы для организации пространства без машин», — сообщили в пресс-службе КГА.

