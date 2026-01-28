За три года могут открыть шесть новых санаториев в агломерации Петербурга

Как пишет издание «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игоря Кокорева, в «Сестрорецком курорте» будут строить санаторный комплекс на месте бывшего корпуса №3, возведенного в 1978 году. Всего будет 399 номеров, а запустить комплекс планируют в 2026 году.

«Северную Ривьеру» в Зеленогорске также будут реконструировать, а также строить новый лечебно-термальный комплекс и обновлять уже существующие номера. По обновление попадет и санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке 1988 года постройки. Работы идут с 2025 года.

Из нового строительства: санаторный комплекс в поселке Солнечное на Приморском шоссе. В проекте прописано строительство медицинского и спальных корпусов с 473 номерами. Также с 2026 по 2028 годы планируют достроить два новых комплекса на месте бывших лагерей «Маяк» (в Курортном районе) и «Красный выборжец» (в поселке Солнечное).