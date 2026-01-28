Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

За три года могут открыть шесть новых санаториев в агломерации Петербурга

Три из них — это новые построенные объекты, другие три — проекты реконструкции. В том числе, «Сестрорецкий курорт» и «Северная Ривьера» в Зеленогорске.

Telia / Shutterstock.com

Как пишет издание «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игоря Кокорева, в «Сестрорецком курорте» будут строить санаторный комплекс на месте бывшего корпуса №3, возведенного в 1978 году. Всего будет 399 номеров, а запустить комплекс планируют в 2026 году.

«Северную Ривьеру» в Зеленогорске также будут реконструировать, а также строить новый лечебно-термальный комплекс и обновлять уже существующие номера. По обновление попадет и санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке 1988 года постройки. Работы идут с 2025 года.

Из нового строительства: санаторный комплекс в поселке Солнечное на Приморском шоссе. В проекте прописано строительство медицинского и спальных корпусов с 473 номерами. Также с 2026 по 2028 годы планируют достроить два новых комплекса на месте бывших лагерей «Маяк» (в Курортном районе) и «Красный выборжец» (в поселке Солнечное).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: