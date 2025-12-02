Для кого построят концертный зал на Ново-Адмиралтейском острове? Отвечает председатель правления банка ВТБ

«Я еще бы только хотел по залу, потому что это важно: начали писать, что мы строим только для Курентзиса, а это не так. Это зал для всех. Там будет и Мариинка выступать, и Эйфман, там будет и труппа Большого театра выступать. И, конечно, надеемся, что в ближайшее время, когда все это мракобесие закончится, начнут ездить и иностранные исполнители. Это будет зал для всех», —рассказал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

В концертном зале предполагается строительство оркестровой ямы, чтобы в нем можно было бы давать оперу или балет. Пока идет проработка проекта, окончательный вид и планировку будут утверждать власти города.

Чуть ранее провели конкурс на проектирование концертного зала. Победителем стал китайский проект. Костин также добавил, что судостроительная верфь переедет с Ново-Адмиралтейского острова: «Мы планируем все производство оттуда вывезти. Несколько корпусов верфи будут оставлены как некая дань старине».

В июне 2024 года стало известно, что в Петербурге построят новый концертный комплекс на «Адмиралтейских верфях». По словам губернатора Александра Беглова, он станет «настоящим подарком Петербургу» и «новым символом города 21 века». По данным «Фонтанки», его строят для musicAeterna Теодора Курентзиса.

В июне 2025 года говорили, что концертный комплекс обойдется в за 1 млрд евро и построят его к 2030 году. Площадку планирует возводить ВТБ на Ново-Адмиралтейском острове. Сейчас банк решает вопрос с выкупом земли у города и рассматривает проекты, поступившие от итальянских и китайских компаний.

Ранее сообщалось, что культурный кластер и элитное жилье появятся на Ново-Адмиралтейском острове. В Петербурге выпустили распоряжение о подготовке проекта планировки территории (ППТ). Помимо жилья и центра для коллектива Теодора Курентзиса тут появится поликлиника и детсад, школа и причалы для маломерных судов.

Ранее стало известно, что строительство концертного зала для musicAeterna Теодора Курентзиса на Ново-Адмиралтейском острове потребует переноса части производства. Планы по строительству концертной площадки на территории АО «Адмиралтейские верфи» сохраняются. А работы планируют проводить на территории, которая на сегодняшний день практически не используется.