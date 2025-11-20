Здание бывшей ТЭЦ превратят в общественно-деловое пространство с Центром танца балерины Дианы Вишневой

Как пишет РБК со ссылкой на проект, Центр танца Дианы Вишневой планируют открыть на Новгородской улице, 11 в бывшем здании Электростанции № 2 Центральной ТЭЦ. Над концепцией работало ООО «Спектрум-Холдинг» по заказу ООО «ГЭХ Развитие территорий» (входит в ПАО «ТГК-1» — «дочка» Газпрома).

Центр танцев и искусств займет площадь 8,4 тысяч квадратных метров. Его отреставрируют и создадут в нем концертный зал-трансформер на 400 человек. В тут собираются проводить как классические театральные балетные постановки, так и убирать кресла и проводить мероприятие с клубной рассадкой

Проект будет состоять из нескольких этапов, и предусматривать как реставрацию, так и новое строительство. В первом болке организуют непосредственно Центр танца, многофункциональный трансформируемый зал и точки питания. Во втором блоке разместят спортивный комплекс с лечебно-реабилитационным центром со спортивной зоной и общепитом. В проекте предусмотрено 14 точек точек питания в составе комплекса.

Кроме реставрации в проекте есть и новое строительство на территории подстанции: главный корпус с офисами, гостиницей, предприятиями питания, подземным паркингом.

«Наша идея — создание единого общественно-делового пространства, соединяющего городскую застройку на Новгородской улице с Синопской набережной. Приспособление исторических зданий электростанции вместе со строительством новых корпусов позволит создать систему взаимосвязанных открытых локаций, доступных всем желающим посетителям. Жители и гости города смогут получить доступ к объектам, которые находились за достаточно высоким забором уже более 125 лет», — отметил заместитель управляющего директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1» Владимир Цветков.