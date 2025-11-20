Здание бывшей ТЭЦ превратят в общественно-деловое пространство с Центром танца балерины Дианы Вишневой

Градсовет рассмотрел проект застройки ТЭЦ на Новгородской улице — рядом с Невской Ратушей. Проект будет состоять из нескольких этапов, и предусматривать как реставрацию, так и новое строительство. Здесь разместят помимо концертного зала и Центра танца также и спортивный комплекс с лечебно-реабилитационным центром и около 14 точек с ресторанами и кафе.
Как пишет РБК со ссылкой на проект, Центр танца Дианы Вишневой планируют открыть на Новгородской улице, 11 в бывшем здании Электростанции № 2 Центральной ТЭЦ. Над концепцией работало ООО «Спектрум-Холдинг» по заказу ООО «ГЭХ Развитие территорий» (входит в ПАО «ТГК-1» — «дочка» Газпрома).
Центр танцев и искусств займет площадь 8,4 тысяч квадратных метров. Его отреставрируют и создадут в нем концертный зал-трансформер на 400 человек. В тут собираются проводить как классические театральные балетные постановки, так и убирать кресла и проводить мероприятие с клубной рассадкой
Проект будет состоять из нескольких этапов, и предусматривать как реставрацию, так и новое строительство. В первом болке организуют непосредственно Центр танца, многофункциональный трансформируемый зал и точки питания. Во втором блоке разместят спортивный комплекс с лечебно-реабилитационным центром со спортивной зоной и общепитом. В проекте предусмотрено 14 точек точек питания в составе комплекса.
Кроме реставрации в проекте есть и новое строительство на территории подстанции: главный корпус с офисами, гостиницей, предприятиями питания, подземным паркингом.
«Наша идея — создание единого общественно-делового пространства, соединяющего городскую застройку на Новгородской улице с Синопской набережной. Приспособление исторических зданий электростанции вместе со строительством новых корпусов позволит создать систему взаимосвязанных открытых локаций, доступных всем желающим посетителям. Жители и гости города смогут получить доступ к объектам, которые находились за достаточно высоким забором уже более 125 лет», — отметил заместитель управляющего директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1» Владимир Цветков.
Ранее стало известно, что три электростанции в Петербурге превратят в общественные пространства. Предполагается, что это будут общественно-деловые кластеры на месте электростанций на Обводном, на Новгородской улице и на набережной Фонтанки.
В октябре сообщали, что комиссия по землепользованию согласовала ПАО «ТГК № 1» («дочка» Газпрома) перевод территории ТЭЦ-2 на Новгородской улице в общественно-деловую зону. Помимо этого, тут разрешили строить гостиницу, размещать рестораны и кафе, а также культурные и спортивные площадки.
Комментарии (0)