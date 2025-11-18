Новый спорткомплекс с бассейном появится рядом с метро «Академическая»

Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил облик физкультурно-оздоровительного комплекса в Калининском районе на улице Верности, участок 1 (северо-западнее пересечения с ул. Бутлерова).
В здании планируют сделать бассейн для занятий водными видами спорта и трибуны для зрителей, бассейны для отдыха взрослых и детей (с неглубоким дном), спортзал, массажные кабинеты и сауны, а также зону с кассами и гардеробами, кафе, офисы и другие вспомогательные помещения.
Также тут появятся помещения для Центра физической культуры, спорта и здоровья Калининского района. На территории планируется открытая автостоянка и велопарковка. Над проектом работало ООО «БИП».
