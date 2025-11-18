Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Новый спорткомплекс с бассейном появится рядом с метро «Академическая»

Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил облик физкультурно-оздоровительного комплекса в Калининском районе на улице Верности, участок 1 (северо-западнее пересечения с ул. Бутлерова).

КГА

В здании планируют сделать бассейн для занятий водными видами спорта и трибуны для зрителей, бассейны для отдыха взрослых и детей (с неглубоким дном), спортзал, массажные кабинеты и сауны, а также зону с кассами и гардеробами, кафе, офисы и другие вспомогательные помещения.

Также тут появятся помещения для Центра физической культуры, спорта и здоровья Калининского района. На территории планируется открытая автостоянка и велопарковка. Над проектом работало ООО «БИП».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: