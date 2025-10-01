Думскую улицу и Перинную линию планируют сделать пешеходными

Документ о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения на улице Ломоносова от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы, Думской улице, Перинной линии опубликовали на сайте Смольного, распоряжение дотируется 17 сентября.

Инициатором подготовки документов по планировке, а также инвестором работ, выступило АО «Ильич Плюс». Компания занимается управлением недвижимостью, в число ее активов входит торговый комплекс «Перинные ряды» на Думской улице, 4.

В техзадании сказано, что Думскую улицу и Перинную линию будут проектировать как пешеходные, улица Ломоносова от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова станет магистральной улицей районного значения.

Напомним, концепцию общественного пространства на Думской улице разработают до конца 2025 года. В следующем году планируют приступить к работам по реализации проекта на Думской улице и Ломоносова. Предполагается, что пространство, скорее всего, будет работать без баров, но будут работать рестораны.

В августе 2024 года стало известно, что у проекта пространства на Думской и Ломоносова появился инвестор. Заняться обновлением этого места готов совладелец комплекса «Перинные ряды» Феликс Длин. Предприниматель и его команда уже получили добро на разработку эскизной концепции.