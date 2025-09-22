«Планируемое к строительству здание формирует уличный фронт Левашовского проспекта, а сам участок находится в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности двух объектов культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных районах Петербурга», — сообщили в пресс-службе КГИОП.

Новое здание построят в квартале, где находятся, в том числе, объекты культурного наследия регионального значения: «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых» (1905-1907, 1913-1914 годы) и «Левашовский хлебозавод. Здесь выпекали хлеб в годы блокады Ленинграда 1941-1944 годов» (1930-е годы).

КГИОП рассмотрел эскизный проект и выдал заключение о соответствии проектных решений требованиям режима. Проект предусматривает строительство нежилого здания с атриумом и встроенно-пристроенным подземным гаражом. В новом здании смогут разместить бизнес-офисы, банки, места общественного питания, спортивные пространства, зоны для развлекательных мероприятий и другое.

«Масштаб и архитектура проектируемого объекта соответствует стилистике окружающей застройки. При разработке проектных решений авторы постарались учесть стилистические особенности объектов культурного наследия и среды», — добавили в комитете.

В настоящее время на этой территории находятся нежилые административные здания 1984 и 1985 годов постройки, которые объектами культурного наследия не являются, не относятся к числу исторических. Их планируют сносить.