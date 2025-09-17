Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В здании бывшего кинотеатра «Пламя» в Колпино планируют организовать креативное пространств

Приспособлением под современное использование здания на улице Культуры, 3 займется девелоперская компании «БС АРТ ДЕВ».

«БС Арт Дев»

Как рассказали в компании, в двухэтажном здании площадью четыре тысячи квадратных метро заработает мультиплейс. Пространства смогут арендовать студии вокала, театры, глиняные мастерские и другие творческие коллективы.

«После восстановления оно станет центром притяжения малых креативных бизнесов Колпинского района, позволит выстроить новые связи между горожанами и творческими резидентами», — отметил основатель «БС АРТ ДЕВ» Александр Басалыгин.

До широкоэкранного кинотеатра на ул. Культуры, 3 находился Зимний театр, где в январе 1930 года читал стихи Владимир Маяковский. Здесь выступала труппа на базе драмкружка рабочего клуба им. Вавилова. Зимний театр пострадал во время войны и на его месте в 1958 году появилось здание сталинского неоклассицизма по проекту архитектора Е.Г. Груздевой из мастерской М.Я. Климентова. В 1959 году здесь открыли кинотеатр на 600 мест и вечернюю музыкальную школу. Сейчас задние, в котором до 1993 году располагался кинотеатр «Пламя», находится в удручающем состоянии.

