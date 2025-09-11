Для строительства курорта «Горская» выделят кредит из федбюджета 10 млрд рублей

Кредит одобрили на 10 млрд рублей на создание всесезонного морского курорта «Санкт Петербург Марина» в Горской. Сейчас уже утвердили документацию по планировке территории и разрабатываются предложения по изменению правил землепользования, сообщил губернатор Александр Беглов. Строительство ключевого объекта — канализационного коллектора — начнется в следующем году. На данный момент город разрабатывает документацию по планировке объектов улично-дорожной инфраструктуры будущего кластера.

Ожидается, что курорт ежегодно будет привлекать не менее 1,3 млн туристов. Пространство охватит территорию площадью 160 га на берегу Финского залива. Здесь к 2030 году появятся туристический кластер с яхт-клубом и школой яхтенного спорта. На территории курорта также разместят гостиницы, объекты общественного питания и торговли, музеи, выставочные залы, инженерная инфраструктура и автостоянки. Номерной фонд составит не менее 6700 номеров. Сумма инвестиций в проект оценивается в 230 млрд рублей.

Искусственное озеро, система островов и маяки: что планируют создать в туристическом кластере «Горская». Эта концепция — отсылка к традиционной для города морской тематике. Также на территории курорта «Санкт-Петербург марина» появятся всесезонные спортивные объекты, павильоны с секциями для занятий разными видами спорта, в том числе на участке планируют открыть академию парусного спорта с возможностью для занятия детей.

Напомним, реализацию проекта по строительстве курорта «Санкт-Петербург Марина» начнут в 2025 году. Планируют, что запустят в работу проектирование и строительство обеспечивающей инфраструктуры для всесезонного морского курорта «Санкт-Петербург Марина» на территории курорта «Горская». На площади более 160 гектаров разместят общественные зоны с ресторанами и кафе, спортивно-социальные объекты, образовательный центр, эллинг для всесезонного хранения и ремонта яхт, судов и другое.

Также Смольный утвердил проект планировки территории туристического кластера «Горская». В проекте будущего туристско-рекреационного кластера «Санкт-Петербург Марина» прописано строительство тренировочной базы яхт-клуба с учебными центрами, многофункциональный культурно-развлекательный и спортивно-оздоровительный комплекс с зонами общественно-делового назначения, гостиницы, объекты общественного питания и торговли и другое.