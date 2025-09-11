Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Урбанистика

Для строительства курорта «Горская» выделят кредит из федбюджета 10 млрд рублей

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выдачу казначейского инфраструктурного кредита (КИК) для Петербурга. На данный момент город разрабатывает документацию по планировке объектов улично-дорожной инфраструктуры будущего кластера.

Администрация Санкт-Петербурга

Кредит одобрили на 10 млрд рублей на создание всесезонного морского курорта «Санкт Петербург Марина» в Горской. Сейчас уже утвердили документацию по планировке территории и разрабатываются предложения по изменению правил землепользования, сообщил губернатор Александр Беглов. Строительство ключевого объекта — канализационного коллектора — начнется в следующем году. На данный момент город разрабатывает документацию по планировке объектов улично-дорожной инфраструктуры будущего кластера.

Ожидается, что курорт ежегодно будет привлекать не менее 1,3 млн туристов. Пространство охватит территорию площадью 160 га на берегу Финского залива. Здесь к 2030 году появятся туристический кластер с яхт-клубом и школой яхтенного спорта. На территории курорта также разместят гостиницы, объекты общественного питания и торговли, музеи, выставочные залы, инженерная инфраструктура и автостоянки. Номерной фонд составит не менее 6700 номеров. Сумма инвестиций в проект оценивается в 230 млрд рублей.

Искусственное озеро, система островов и маяки: что планируют создать в туристическом кластере «Горская». Эта концепция — отсылка к традиционной для города морской тематике. Также на территории курорта «Санкт-Петербург марина» появятся всесезонные спортивные объекты, павильоны с секциями для занятий разными видами спорта, в том числе на участке планируют открыть академию парусного спорта с возможностью для занятия детей.

Напомним, реализацию проекта по строительстве курорта «Санкт-Петербург Марина» начнут в 2025 году. Планируют, что запустят в работу проектирование и строительство обеспечивающей инфраструктуры для всесезонного морского курорта «Санкт-Петербург Марина» на территории курорта «Горская». На площади более 160 гектаров разместят общественные зоны с ресторанами и кафе, спортивно-социальные объекты, образовательный центр, эллинг для всесезонного хранения и ремонта яхт, судов и другое.

Также Смольный утвердил проект планировки территории туристического кластера «Горская». В проекте будущего туристско-рекреационного кластера «Санкт-Петербург Марина» прописано строительство тренировочной базы яхт-клуба с учебными центрами, многофункциональный культурно-развлекательный и спортивно-оздоровительный комплекс с зонами общественно-делового назначения, гостиницы, объекты общественного питания и торговли и другое.

