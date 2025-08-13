Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Урбанистика

Назвали дату, когда полностью запустят общественное пространство «АТС» на Некрасова

Кластер «АТС» в бывшем здании телефонного узла в Петербурге полностью заработает к апрелю-маю 2026 года. Сейчас АТС запущен на 60%. К новой дате планируют открыть несколько танцевальных школ, рестораны в фасадной части здания, панорамный ресторан-клуб, несколько площадок для проведения мероприятий, лекторий, кинозал и фитнесс клуб.

Предоставлено пресс-службой АТС
Предоставлено пресс-службой АТС

«На настоящий момент объем вложений составил более 500 млн рублей, еще столько же будет инвестировано», — рассказал изданию «Ведомости Северо-Запад» инвестор проекта Иван Смирнов.

К весне 2026 года в общественном пространстве планируют открыть несколько танцевальных школ, рестораны в фасадной части здания, панорамный ресторан-клуб, несколько площадок для проведения мероприятий, лекторий, кинозал и фитнесс клуб сети New Fit.

Сейчас пространство заполнено на 60%. Здесь уже работают коворкинг, гастрономическая зона, барный кластер, студия звукозаписи и танцевальные студии, площадки для выставок и подкастов, театральная площадка «Узел», картинная галерея «Автограф Сквер», несколько офисов, издательство «Да», типография Urban Print и другие.

Напомним, кластер «АТС» в здании бывшей автоматической телефонной станции Ленинграда заработал осенью 2024 года. Первыми открыли свои двери контейнерный городок, премиальное фитнес-пространство, театральный коворкинг, академия искусств и ряд выставок. А до конца 2024 года запустили рестораны и бары, компьютерный клуб, также несколько танцевальных площадок и балетная студия.

