Новый санаторный комплекс появится в Репино

Строительством комплекса в поселке Репино, Приморское шоссе, д. 441 займется группа RBI. Здесь появятся шесть корпусов: в одном из них разместят парадную входную группу с камином, ресторан и оздоровительный центр, еще в одном — паркинг на 60 мест. В остальных четырех 4-этажных корпусах будут номера для проживания, общей площадью порядка 7 300 квадратных метров. В комплексе также проведут диджитализацию всех ключевых процессов.

В проекте предусмотрена по-скандинавски минималистичная архитектура. На территории санаторного комплекса высадят пейзажный парк с зонами для отдыха и медитаций, появятся спортивная и детская площадки с игровым оборудованием. Проект также украсит арт-объект под открытым небом – кинетическая скульптура петербургских скульпторов Владислава Муханова и Ивана Зубарева. Примечательно, что камни, использованные при изготовлении арт-объекта, взяли из того же месторождения в Ольгино (Конная Лахта), откуда в свое время доставили гром-камень для «Медного всадника» — памятника Петру Первому на Сенатской площади в Петербурге. Завершение строительства запланировано на 2028 год.