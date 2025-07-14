Цифровой детокс, мхи и аудио-ботаника: показали концепцию семейного вне-сетевого отдыха в Ленобласти

На территории комплекса во Всеволожском районе появятся туристические виллы площадью от 32 до 95 квадратных метров, беседка для занятий йогой, две бани и мангальные зоны, уличные купели, костровые зоны, беседка интроверта. При проектировании учитывали каждое дерево с диаметром ствола более 20-ти сантиметров, чтобы сохранить каждое долгоживущее растение.

Площадь комплекса занимает 55 соток. Многоугольные формы построек частично вкопаны по уклону участка, перепад высот которого составляет 18 метров. Из-за того, что здания будут размещать на склоне с подвижным грунтом, будут использовать буроинъекционные сваи. Эта технология позволяет укрепить склон и возвести на нестабильном участке долговечные строения. Кроме того, работы таким способом требуют небольшой рабочей площадки, что щадящим образом влияет на экосистему земельного участка, позволяя сохранить исходный ландшафт практически нетронутым.

Сумма инвестиций проекта оценивается в 100 млн рублей. Сейчас ищут подрядную организацию для реализации проекта.