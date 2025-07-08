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Новый падел-клуб может появиться в бывшей фабрике «Скороход» в Петербурге

Московская сеть падел-клубов Lunda Padel купила здание общей площадью 4,66 тысяч квадратных метров на территории бывшей фабрики «Скороход» на Московском проспекте 115Р (объекте культурного наследия регионального значения). Это будет первый падел-центр в Петербурге этой сети.

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на брокеров сделки «БестЪ. Коммерческая недвижимость», речь идет о здании-памятнике — малярной мастерской Санкт-Петербургского вагоностроительного завода. Продавцом выступил ООО «Лофт на Московском» (входит в «Охта Групп»).

Локация отличается развитой транспортной сетью, социальной и деловой инфраструктурой. Падел-клуб Lunda Padel на Московском планируют открыть до конца 2026 года.

«В локации есть нехватка спортивных учреждений, и мы искали операторов, предоставляющих подобные услуги. Падл-теннис — новый формат, который называют самой быстрорастущей игрой в мире. Появление подобной площадки в непосредственной близости от бизнес-центров интересно как оператору, так и собственникам, и арендаторам офисных пространств. В целом спортивные объекты в составе проектов повышают ликвидность как офисных, так и торговых помещений на первых этажах», — говорит заместитель председателя правления ООО «Охта Групп» Михаил Ривлин.

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