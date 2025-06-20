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Концертный комплекс за 1 млрд евро построят по соседству с Адмиралтейскими верфями к 2030 году

Площадку планирует строить ВТБ на Ново-Адмиралтейском острове. Сейчас банк решает вопрос с выкупом земли у города и рассматривает проекты, поступившие от итальянских и китайских компаний.

aleksandr4300 / Shutterstock.com

Строительство могут завершить к 2030 году. А концертный зал будет занимать лишь небольшую часть территории действующего судостроительного завода.

«Адмиралтейские верфи — это 70 га земли, а это только небольшая часть, 15 га. Но это остров отдельный. Там часть земли из этих 15 га принадлежит городу. Все это будет сделано таким единым пространством», — отметил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин на полях ПМЭФ-2025 для «КоммерсантЪ-СПб». При этом под проект не будут закрывать завод. Инвестиции в объект, по мнению Андрея Костина, составят 1 млрд евро.

Соглашение о строительстве концертного комплекса подписали еще в прошлом году. Тогда предполагалось, что в здании будет большой (на 1500–1700 человек) и малый (на 700–900 зрителей) залы, а сцену можно будет трансформировать из балетной в оперную. Параллельно на острове будет проводиться модернизация Адмиралтейских верфей.

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