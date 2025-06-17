Открыли постоянную паблик-арт инсталляцию «Текущий сад» Марины Звягинцевой.

«Инсталляция «Текущий сад» формирует на бульваре арт-галерею под открытым небом, в которой эмоции будто бы «просачиваются» из-под стекла наружу. Подтеки краски на витринах подчеркивают текучесть чувств, а бутоны с лепестками-спинерами на тротуарной плитке создают иллюзию потока — цветной реки, наполненной эмоциями разных людей, идущих навстречу друг другу по бульвару Белых ночей», — рассказывает Марина Звягинцева, современная паблик-арт-художница, которая исследует в своих работах природу эмоций и социальные взаимоотношения, а также взаимодействие человека с городской средой.

Эта работа продолжает художественную миссию Звягинцевой — внедрение искусства в повседневную городскую среду и развитие концепции 15-минутного города, где все необходимое — от школ до культурных событий — находится в шаговой доступности, даже в удаленных от центра районах.

Каждый объект по пути следования будет оснащен интерактивными ссылками на информацию об авторах, историю создания арт-объекта и территории, на которой он размещен. С появлением карты, объединившей все инсталляции, сформируется уникальный в Ленинградской области арт-маршрут, который будет интересен как местным жителям, так и туристам.

«Люди, которые живут в отдалении от культурного разнообразия Петербурга, достойны жить в окружении культурных пространств, красивой архитектуры и живописного ландшафта. Тем более, что среда, которую мы создаем, во многом формирует наше общество. Новоселье активно развивается, здесь проживает большое количество молодых семей с детьми, и поэтому на нас лежит большая ответственность. Чтобы наши дети были всесторонне развиты, в том числе духовно, необходимо наполнять пространства жилых комплексов всеми аспектами жизни, в том числе культурными. Сегодня мы делаем большой шаг в развитии девелоперских проектов – мы начинаем массово внедрять искусство, как монументальное, так и паблик-арт. И я уверен, что это станет трендом, который позволит развить синергию девелоперов с сообществом художников и скульпторов. Такая коллаборация необходима для создания правильной культурной среды в районах Ленинградской области», — говорит Анзор Берсиров, заместитель генерального директора по развитию ГК «ТРЕСТ».

Открытие инсталляции «Текущий сад» — это начало большой совместной арт-истории девелоперов, реализующих проекты в Новоселье, комитета градостроительной политики Ленинградской области и администрации Аннинского поселения.

«Сегодня мы разрабатываем интерактивную карту арт-объектов в Новоселье. У каждой инсталляции будет табличка с QR-кодом, через который можно попасть в цифровой путеводитель, где архитектура, паблик-арт и городская среда будут связаны в одну культурную линию. В этом году здесь откроются два публичных арт-пространства, выставочное здание и десятки точек на маршруте, каждая со своей историей. Начальная точка — скульптура Сальвадора Дали на ул. Невской, 11/1. Всего планируем открыть 26 новых инсталляций», — рассказывает Сергей Лутченко, главный архитектор Ленинградской области.