Петербуржцам показали проект благоустройства сквера Николая Львова

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга представила проект благоустройства сквера, расположенного на пересечении проспекта Обуховской Обороны и Ново-Александровской улицы. Сквер назван в честь архитектора Николая Львова, которого часто называют «русским Леонардо да Винчи».

«Исторически это часть усадебного парка князей Вяземских. Сейчас территория в удовлетворительном состоянии, но уже к середине октября он станет по-настоящему современным общественным пространством» — сообщили в ГАТИ.

На территории также установят спортивное оборудование, детскую площадку с качелями-гнездами, гамаком и канатными балансирами.

Ранее мы рассказывали, как будет выглядеть сквер имени Соловьева-Седого после благоустройства.

