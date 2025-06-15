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Петербуржцам показали проект благоустройства сквера Николая Львова

К середине осени в сквере выполнят мощение дорожек, высадят газон, деревья и живую изгородь. Появятся информационные стенды с биографией Николая Львова.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга представила проект благоустройства сквера, расположенного на пересечении проспекта Обуховской Обороны и Ново-Александровской улицы. Сквер назван в честь архитектора Николая Львова, которого часто называют «русским Леонардо да Винчи». 

«Исторически это часть усадебного парка князей Вяземских. Сейчас территория в удовлетворительном состоянии, но уже к середине октября он станет по-настоящему современным общественным пространством» — сообщили в ГАТИ. 

На территории также установят спортивное оборудование, детскую площадку с качелями-гнездами, гамаком и канатными балансирами. 

Ранее мы рассказывали, как будет выглядеть сквер имени Соловьева-Седого после благоустройства. 
 

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