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Урбанистика

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В Петербурге благоустроят территорию у «Выборгской» за 22,4 млн рублей

Работы включают восстановление 3,7 тысячи квадратных метров газона, ремонт тротуаров, озеленение и установку уличной мебели. Благоустройство завершится до конца 2025 года.

фото: пресс-служба администрации Выборгского района
фото: пресс-служба администрации Выборгского района
фото: пресс-служба администрации Выборгского района

По информации с портала «Объекты городской среды», Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на проведение работ по благоустройству возле станции метро «Выборгская». Ордер получила компания «Балтик Групп». Работы продлятся с 16 июня по 15 августа 2025 года.

По данным сайта госзакупок, администрация Выборгского района оформила контракт на 22,4 миллиона рублей, сообщает «Фонтанка». Планируется посадить 390 кустарников — спирею, шиповник, сирень — а также 29 деревьев, среди которых липы, клены и восточные ели. В списке работ ремонт пешеходных дорожек, озеленение и установка элементов уличного благоустройства.  

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге благоустроят сразу два сквера — в Центральном и Выборгском районах.

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