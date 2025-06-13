В Петербурге благоустроят территорию у «Выборгской» за 22,4 млн рублей

По информации с портала «Объекты городской среды», Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на проведение работ по благоустройству возле станции метро «Выборгская». Ордер получила компания «Балтик Групп». Работы продлятся с 16 июня по 15 августа 2025 года.

По данным сайта госзакупок, администрация Выборгского района оформила контракт на 22,4 миллиона рублей, сообщает «Фонтанка». Планируется посадить 390 кустарников — спирею, шиповник, сирень — а также 29 деревьев, среди которых липы, клены и восточные ели. В списке работ ремонт пешеходных дорожек, озеленение и установка элементов уличного благоустройства.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге благоустроят сразу два сквера — в Центральном и Выборгском районах.