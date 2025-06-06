В бывшем ДК Цюрупы на Обводном канале откроют образовательный кластер «Культурама»

«Идея… родилась как ответ на запрос на образовательную среду, где академия и творчество работают вместе — помогают детям и взрослым раскрывать свои таланты и потенциал в инновационной среде. Мы верим, что такое образование готовит человека к участию в креативной экономике страны. Невероятно, но наш Дом просветительных учреждений транслирует эту идею уже больше ста лет — мы лишь продолжаем ее в новом контексте», — отмечает идеолог проекта Елена Келлерманн в разговоре с журналистом портала «Культура Петербурга».

Дом просветительных учреждений на Обводном канале был построен в 1911-1912 годах по проекту Николая Всеволодовича Дмитриева в стиле модерн. В здании разместили театр, музей, учебные классы, спортивные залы, гостиницу. В советское время здесь открыли Дом культуры им. А. Д. Цюрупы на базе рабочего клуба «Красного треугольника».