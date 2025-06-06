Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

В бывшем ДК Цюрупы на Обводном канале откроют образовательный кластер «Культурама»

На территории около 5000 кв. м. получат прописку школа, детский сад, игровой двор, более 20 студий дополнительного образования, концертно-театральная площадка, кофейня и музей, посвященный истории здания.

Photoframe123 / Shutterstock

Экс-топ-менеджер и акционер российского фэшн-ритейлера «Мэлон Фэшн Групп» Елена Келлерманн в сентябре запускает образовательный кластер «Культурама» в Доме просветительных учреждений на Обводном канале, 181. 

В памятнике архитектуры XX века откроют школу, детский сад, игровой двор, более 20 студий дополнительного образования, концертно-театральную площадку, кофейню и музей, посвященный истории здания. Дизайн пространства разработала команда бюро MARTEN.

«Идея… родилась как ответ на запрос на образовательную среду, где академия и творчество работают вместе — помогают детям и взрослым раскрывать свои таланты и потенциал в инновационной среде. Мы верим, что такое образование готовит человека к участию в креативной экономике страны. Невероятно, но наш Дом просветительных учреждений транслирует эту идею уже больше ста лет — мы лишь продолжаем ее в новом контексте», — отмечает идеолог проекта Елена Келлерманн в разговоре с журналистом портала «Культура Петербурга».

Дом просветительных учреждений на Обводном канале был построен в 1911-1912 годах по проекту Николая Всеволодовича Дмитриева в стиле модерн. В здании разместили театр, музей, учебные классы, спортивные залы, гостиницу. В советское время здесь открыли Дом культуры им. А. Д. Цюрупы на базе рабочего клуба «Красного треугольника».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: