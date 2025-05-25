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Урбанистика

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В Ленобласти появится ленд-арт парк со скульптурами в биоморфном дизайне от Регины Шестаевой

Куратором и арт-директором проекта станет скульптор Регина Шестаева. Она разработала для комплекса концепцию, в которой восемь корпусов резиденций разделены на три тематических категории с названием — «Гармония», «Форма» и «Ритм». А в будущем на территории проекта также откроют филиал галереи Марины Гисич, галериста и основательницы первого в Петербурге арт-пространства современного искусства Marina Gisich Gallery.

Предоставлено «Рощино Residence»

Ленд-арт парк со скульптурами создадут вблизи заповедника «Линдуловская роща». Его главной доминантой станет 6-метровая хромированная скульптура. Автор идеи — современный художник и скульптор Регина Шестаева, которая разработала концепцию, объединяющую природу, искусство и архитектуру. Проект реализуют в рамках загородного курортного комплекса премиум-класса «Рощино Residence», а общая территория благоустройства составит 17,6 гектаров. Для создания скульптур будут использовать природные материалы — глина и глазурь, на которых специально вырастили кристаллы с вкраплениями минералов и цветных оксидов.

В будущем на территории проекта также откроют филиал галереи Марины Гисич, галериста и основательницы первого в Петербурге арт-пространства современного искусства Marina Gisich Gallery.

«Уже сегодня мы видим успешные примеры мирового лэнд-арта в Японии, Китае, Европе и даже Саудовской Аравии. Однако зачастую это отдельные арт-объекты в локации. Создавая концепцию проекта, мы решили создать полноценный арт-парк в окружении леса, наполняющий гостей энергией симбиоза природы и искусства», —рассказал акционер проекта «Рощино Residence» Георгий Рыков.

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