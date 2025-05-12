Показали проект второй очереди конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум»

«Архитектурное решение объемов поддерживает принятую стилистику комплекса, гостевой фронт пассажа "ломается", образую полузакрытую внутреннюю площадь. Вид с площади на комплекс открывается с третьего уровня парковки, проезды вдоль пассажа становятся внутренними улицами», — сказано в описании проекта.

Кроме того, нынешний проект сохраняет существующую схему радикального разделения территории на технологическую и гостевую, связность грузового двора обеспечена по южной стороне участка. Выставочный Павильон I может быть разделен двумя акустическими мобильными перегородками на три зала по 4500 квадратных метров, каждый из которых имеет связь с грузовым двором.

У конференц-зала будет стационарная сцена, при этом сделают так, что ряды амфитеатра можно будет убрать, а зал — разделить акустическими перегородками. В южной встройке Павильона I на втором этаже сформируют профессиональную кухню. Обеденный зал располагается на антресоли пассажа на уровне второго этажа.