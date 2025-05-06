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Урбанистика

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Общественно-деловое пространство появится в бывшем прядильном комбинате на Синопской набережной

В пространстве «Мануфактура 10|12» на улице Красного Текстильщика, 10-12 разместят премиум фитнес-центр со спа, бассейнами, полями для сквоша и падел-тенниса, ресторана в стиле японского водопада Ogawa и другие, а первым крупным мероприятием на площадке станет проведение фестиваля «Планета К-30».

Предоставлено пресс-службой холдинга «Бронка Групп»
Предоставлено пресс-службой холдинга «Бронка Групп»

Проект редевелопмента промышленных корпусов Прядильно-ниточного комбината имени Кирова (ПНК) и создание на его территории бизнес-квартала в стиле лофт «Мануфактура 10|12» анонсировали еще в августе 2024 года. Собственником «Мануфактуры» является петербургский холдинг «Бронка Групп» (генеральный директор — Никита Муров), реализацией проекта занимается девелоперская компания «Might of Light» (генеральный директор — Михаил Картавкин, ранее принимавший участие в запуске и управлении пространством «Севкабель Порт»). 

«На сегодняшний день мы находимся в процессе переговоров еще с несколькими якорными арендаторами, в том числе в сегменте премиального ресторанного бизнеса, чтобы уже этой осенью удивить петербуржцев и гостей города яркими проектами на новой площадке в историческом центре Северной столицы», — отметил генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров.

В комплексе на втором этаже литеры С откроется самый крупный фитнес-клуб премиального формата Urbanfit.Neo. Его площадь составит 4200 квадратных метров, среди которых тренажерный зал площадью, спортивный бассейн на 6 дорожек по 25 метров, релакс-бассейн с гидромассажными лежаками, водопадами и гейзерами, СПА с 6 видами саун, ледяной купелью, зонами льда и снега, а также 2 корта для игры в сквош и падел-теннис. Запуск спорт-пространства запланирован на зиму 2025-2026 года.

Но доступ для первых посетителей в пространство откроют уже летом 2025 года. Здесь пройдет основная программа фестиваля «Планета К-30» от формации Roots United.

«Сейчас на территории бывшей текстильной фабрики создается вся необходимая инфраструктура для малого и среднего и крупного бизнеса, «Мануфактура 10|12» обладает огромным потенциалом для создания делового комьюнити в одном пространстве», — заявил гендир «Might of Light» Михаил Картавкин.

Предоставлено пресс-службой холдинга «Бронка Групп»
Предоставлено пресс-службой холдинга «Бронка Групп»
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