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«Планета К-30» проведет основную программу фестиваля в реконструированной «Мануфактуре 10|12»

В бывшей ткацкой фабрике на Синопской набережной развернется основная программа музыкального фестиваля, который пройдет 27 и 28 июня.

Музыкальный фестиваль «Планета К-30» устроит основную программу 27 и 28 июня в «Мануфактуре 10|12». Ранее в зданиях на улице Красного Текстильщика 10-12 была ткацкая фабрика, в скором будущем — многослойный культурный квартал. Фестиваль станет первым публичным событием в «Мануфактуре 10|12».

Напомним, «Планета К-30» объявила вторую волну артистов фестиваля 2025 года. Команда промоутеров, музыкантов и диджеев Roots United, создавшая главный петербургский фест Present Perfect Festival и культовый контейнерный танц-двор в гавани Васильевского острова, возвращается с четырехдневным шоукейсом.

Трейдмарки «громкие лайвы, неожиданные кроссоверы и беззаботный вайб летнего города»: все это и даже больше станет реальностью в последний уикенд июня — с 26 по 29 число. В этом году Петербург захлестнет волной «Home Made Magic»! Открытие фестиваля пройдет на Новой Голландии, а завершится шоукейс на берегу Финского в Комарово.

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