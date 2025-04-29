«Планета К-30» проведет основную программу фестиваля в реконструированной «Мануфактуре 10|12»

Музыкальный фестиваль «Планета К-30» устроит основную программу 27 и 28 июня в «Мануфактуре 10|12». Ранее в зданиях на улице Красного Текстильщика 10-12 была ткацкая фабрика, в скором будущем — многослойный культурный квартал. Фестиваль станет первым публичным событием в «Мануфактуре 10|12».

Напомним, «Планета К-30» объявила вторую волну артистов фестиваля 2025 года. Команда промоутеров, музыкантов и диджеев Roots United, создавшая главный петербургский фест Present Perfect Festival и культовый контейнерный танц-двор в гавани Васильевского острова, возвращается с четырехдневным шоукейсом.

Трейдмарки «громкие лайвы, неожиданные кроссоверы и беззаботный вайб летнего города»: все это и даже больше станет реальностью в последний уикенд июня — с 26 по 29 число. В этом году Петербург захлестнет волной «Home Made Magic»! Открытие фестиваля пройдет на Новой Голландии, а завершится шоукейс на берегу Финского в Комарово.