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Урбанистика

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Для оценки влияния новых башен «Лахта Центра» на Петербург пригласили миссию ЮНЕСКО

Миссию пригласила российская сторона, чтобы оценить влияние будущих небоскребов «Лахта «Центр-2» и «Лахта Центр-3». Экспертов ждут в 2025 году.

zayatsphoto / Shutterstock.com

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова. Эксперты ООН обеспокоены тем, что строительство новых башен может поставить под угрозу целостность объекта Всемирного наследия, которым признан Петербург и его окрестности.

«Соответственно, наша задача — убедить экспертов в том, что их доводы несостоятельны, что объект сохранится в списке Всемирного наследия», — сказал чиновник. 

По словам Алимова, похожую работу проводили и при возведении первого «Лахта Центра». Также он подчеркнул, что приглашение поступает именно с российской стороны, чтобы соблюсти все необходимые формальности в отношении комплексного объекта Всемирного наследия.  

Ранее стало известно, что под строительство «Лахта Центр-2» начали расчищать территорию. Около первого небоскреба будут сносить здания на Береговой улице, 19. Под демонтаж пойдут гараж, бокс и административное здание центра парусного спорта.

Напомним, назвали сроки строительства «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» в Приморском районе Петербурга. Небоскребы на побережье Финского залива будут высотой 555 и 703 метра. В июне на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве зданий. Башни планируют возвести к 2031 году, после начнутся работы по внутренней отделке. В ближайшее время приступят к заливке фундаментов.

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