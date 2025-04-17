На месте лагеря «Березка» появится спа-отель с акватермальной зоной на 4 звезды

Как сообщила директор по продажам ГК «Место» Елена Гуцол, номерной фонд нового гостиничного комплекса составит 119 единиц, а их общая площадь — 2760 квадратных метров. Бывший детский лагерь «Березка» на Приморском шоссе, 673 выставили на продажу на «Авито» еще в феврале 2024 года. Участок площадью 11,7 га продавали за 350 млн рублеф. С середины 2010-х годов лагерь не использовали по назначению.

Управление отелем «Место в Смолячково» передадут компании Vertical Hotels. Инвестиции составят порядка 2 млрд рублей, в том числе и покупка земельного участка, разработка проектной документации и строительные работы, уточнил для «Ведмостей» соинвестор проекта, пожелавший остаться неназванным. Сюда войдут как деньги инвесторов, так и банковское финансирование.

Гостиничный комплекс планируется открыть в 2028 году. А получить разрешение на строительство планируют уже летом 2025 года. В этом же году группа компаний планирует анонсировать еще два проекта «Место Туутари» и «Место Рощино».