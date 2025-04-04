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Урбанистика

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Новый сад-трансформер появится на Университетской набережной

Всего в Петербурге разобьют четыре таких сада в 2025 году. Также зеленые оазисы установят у Мариинского дворца, на Московском проспекте и в Кронштадте.

Shutterstock.com

Как рассказал во время прямой линии вице-губернатор Евгений Разумишкин, в Петербурге появятся сады-трансформеры в четырех районах города: на площади перед Мариинским дворцом, на Университетской набережной, на Московском проспекте и в Кронштадте.

«Сады-трансформеры запланированы в 2025 году. Это, безусловно, на Московском проспекте. Это Якорная площадь в Кронштадте, [где] в 2024 году, к сожалению, не получилось, но там были объективные на самом деле факторы», — рассказал Разумишкин.

Чиновник отметил, что к работе привлекут садово-парковые хозяйства. Эти компании выберут с помощью конкурса.

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