Новый сад-трансформер появится на Университетской набережной

Как рассказал во время прямой линии вице-губернатор Евгений Разумишкин, в Петербурге появятся сады-трансформеры в четырех районах города: на площади перед Мариинским дворцом, на Университетской набережной, на Московском проспекте и в Кронштадте.

«Сады-трансформеры запланированы в 2025 году. Это, безусловно, на Московском проспекте. Это Якорная площадь в Кронштадте, [где] в 2024 году, к сожалению, не получилось, но там были объективные на самом деле факторы», — рассказал Разумишкин.

Чиновник отметил, что к работе привлекут садово-парковые хозяйства. Эти компании выберут с помощью конкурса.