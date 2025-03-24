Котельную планируют переделать под спорткомплекс и концертный зал-трансформер

Как следует из данных государственной историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП), здания котельной (входит в состав Центральной ТЭЦ) «Петроградского общества электрических сооружений (ТЭЦ-2)» (административное здание и машинный зал «Петроградского общества электрических сооружений») включены в список объектов культурного наследия регионального значения.

В документах сказано, что согласно проекту, планируется восстановить внешний облик западного объема котельной на начало 1930-х годов и сохранить экстерьеры восточного объема, пристроенного в 1950-х. Для этого более поздние пристройки планируют снести и раскрыть оконные и дверные проемы до исторических габаритов.

Территория ТЭЦ-2 занимает площадь 39 403 квадратных метров. Владельцами зданий выступают ООО «ГЭХ развитие территорий» и ПАО «Территориальная генерирующая компания №1». Котельную планируют обустроить под проведение учебных и развлекательных мероприятий различных форматов. Пространство сможет принимать разные конфигурации в зависимости от пожелания организатора.

Переустройство котельной под спорткомплекс с трансформируемым зрительным залом будет проходить за счет устройства новых этажей, без изменения объемно-пространственного решения. Также предусмотрят дополнительные помещения в подвале для гардероба и санузлов, а также трюма сцены многофункционального трансформируемого зала.

В соседнем административном здании и машинном зале разместят реабилитационный центр, спортзалы, кафе и помещения приготовления пищи, а также технические и вспомогательные помещения.