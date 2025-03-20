Бывший железнодорожный мост через Охту станет частью благоустроенного общественного пространства

Компания предложила за лот 600,8 млн рублей, пишет «Деловой Петербург». В лот выходят железнодорожные пути протяженностью около 2 км, металлический мост через Охту, прожекторные мачты и электросети.

В администрации Красногвардейского района ранее сообщали, что на этой территории создадут флагманский проект с участием инвестора по благоустройству береговой линии реки Охты. А бывший железнодорожный мост станет частью благоустройства.

«Торги прошли успешно, инвестор выкупил мост и прилегающую территорию к проспекту Энергетиков и готов безвозмездно передать ее в собственность города. После завершения всех процедур по передаче будем проектировать здесь общественное пространство, в составе которого будет бывший железнодорожный мост. Благодаря включению моста в состав проекта набережной у нас появится возможность соединить уже благоустроенные участки и создать в ближайшей перспективе локальную уникальную достопримечательность», — заявил глава Красногвардейского района Андрей Хорт в своем Telegram-канале.