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Урбанистика

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Бывший железнодорожный мост через Охту станет частью благоустроенного общественного пространства

На торгах компания ООО «Магнитогорская» (связана с ГК «ПИК») выиграла имущественный комплекс ОАО «РЖД» на пересечении проспекта Энергетиков и Магнитогорской улицы. В его состав входят мост через реку Охту и несколько километров прилегающих железнодорожных путей.

Shutterstock.com

Компания предложила за лот 600,8 млн рублей, пишет «Деловой Петербург». В лот выходят железнодорожные пути протяженностью около 2 км, металлический мост через Охту, прожекторные мачты и электросети.

В администрации Красногвардейского района ранее сообщали, что на этой территории создадут флагманский проект с участием инвестора по благоустройству береговой линии реки Охты. А бывший железнодорожный мост станет частью благоустройства.

«Торги прошли успешно, инвестор выкупил мост и прилегающую территорию к проспекту Энергетиков и готов безвозмездно передать ее в собственность города. После завершения всех процедур по передаче будем проектировать здесь общественное пространство, в составе которого будет бывший железнодорожный мост. Благодаря включению моста в состав проекта набережной у нас появится возможность соединить уже благоустроенные участки и создать в ближайшей перспективе локальную уникальную достопримечательность», — заявил глава Красногвардейского района Андрей Хорт в своем Telegram-канале.

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