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Китайский архитектор Лю Цзякунь стал лауреатом Притцкеровской премии-2025

Его авторству принадлежит озелененный комплекс из офисных, коммерческих и рекреационных площадей West Village в Чэнду, Музей каменной скульптуры Луеюань в Чэнду и Культурный район Сунъян в городе Лишуй, провинция Чжэцзян. 

Shyntartanya / Shutterstock

Жюри Притцкеровской премии во главе с Алехандро Аравеной отмечают, что в проектах Лю Цзякунь нет узнаваемого стиля или метода, но вместо этого архитектор подстраивается под особенности и требования каждого проекта. Архитектор создает общественные пространства в густонаселенных городах, при этом создает гармонию между плотностью застройки и открытыми зонами. Он не отдает предпочтение промышленно изготовленным продуктам, предпочитая традиционное ремесло и часто используя местные материалы. Его проекты называют одновременно «зданием, инфраструктурой, ландшафтом и общественным пространством».

«В глобальном контексте, где архитектура изо всех сил пытается адекватно решить быстро меняющиеся социальные и экологические проблемы, Лю Цзякунь дал убедительные ответы. Они воспевают повседневную жизнь людей, а также их общественную и духовную идентичность», — комментирует оргкомитет премии.

Лю Цзякунь (1956) стал 54-м лауреатом Притцкеровской премии. Архитектор — глава компании Jiakun Architecture, основанной в 1999 году. За 40 лет его бюро спроектировало более 30 разноплановых объектов по всему Китаю.

Увидеть проекты Лю Цзякуня можно здесь.

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