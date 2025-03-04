Эксклюзив: Старейший рынок Петербурга отреставрируют

Здание на Сытнинской улице — единственная в Петербурге дореволюционная постройка, которая полностью сохранила функцию рынка. В советские времена здесь находился один из ленинградских колхозных рынков.

Инициаторы проекта реставрации подтверждают негативный тренд: в последние десять лет из-за бурного развития сетевых магазинов и онлайн-торговли традиционные продуктовые рынки стали пользоваться меньшим спросом у горожан. Тем не менее, владельцы Сытного рынка считают, что нет необходимости принципиально менять его формат.

«В больших городах Европы в силу разных причин сельскохозяйственные рынки в большой степени перестали быть популярны в том виде, в котором пережили 20 век. Они нуждаются в переосмыслении, и мне нравится идея, что рынки должны не перестать быть собой, а стать рынками как раз в самом традиционном смысле слова. Я вижу тут три главных составляющих: свежие продукты, аутентичность и насыщенность впечатлениями, не только гастрономическими, но и визуальными», — рассказала Cобака.ру директор по развитию Сытного рынка Мария Элькина.

По ее словам, владельцы рынка сейчас ведут переговоры с архитектурными бюро, которые будут заниматься проектом. Речь идет об очень скромных вторжениях в торговый зал. Сохранившиеся исторические элементы планируют отреставрировать, а инженерную инфраструктуру заменить. Существующая планировка здания при этом принципиально сохранится. Из новых элементов появятся только временные конструкции, «которые будут гораздо более опрятными и подходящими для этого здания, чем те, что установлены сейчас».