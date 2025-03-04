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Урбанистика

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Эксклюзив: Старейший рынок Петербурга отреставрируют

Сытный рынок на Петроградской стороне приступает к разработке проекта реставрации и приспособления к современному использованию здания, построенного в 1913 году архитектором Марианом ЛялевичемПри этом рынок не станут переделывать под фудмолл, а сохранят первозданную функцию. Планируют провести очень скромные вторжения в торговый зал: сохранившиеся исторические элементы отреставрируют, а инженерную инфраструктуру заменят. Существующую планировку здания принципиально сохранится. Из новых элементов появятся только более современные временные конструкции.

Фото предоставлены пресс-службой Сытного рынка / Евгений Павленко
Фото предоставлены пресс-службой Сытного рынка / Евгений Павленко

Здание на Сытнинской улице — единственная в Петербурге дореволюционная постройка, которая полностью сохранила функцию рынка. В советские времена здесь находился один из ленинградских колхозных рынков.

Инициаторы проекта реставрации подтверждают негативный тренд: в последние десять лет из-за бурного развития сетевых магазинов и онлайн-торговли традиционные продуктовые рынки стали пользоваться меньшим спросом у горожан. Тем не менее, владельцы Сытного рынка считают, что нет необходимости принципиально менять его формат.

«В больших городах Европы в силу разных причин сельскохозяйственные рынки в большой степени перестали быть популярны в том виде, в котором пережили 20 век. Они нуждаются в переосмыслении, и мне нравится идея, что рынки должны не перестать быть собой, а стать рынками как раз в самом традиционном смысле слова. Я вижу тут три главных составляющих: свежие продукты, аутентичность и насыщенность впечатлениями, не только гастрономическими, но и визуальными», — рассказала Cобака.ру директор по развитию Сытного рынка Мария Элькина.

По ее словам, владельцы рынка сейчас ведут переговоры с архитектурными бюро, которые будут заниматься проектом. Речь идет об очень скромных вторжениях в торговый зал. Сохранившиеся исторические элементы планируют отреставрировать, а инженерную инфраструктуру заменить. Существующая планировка здания при этом принципиально сохранится. Из новых элементов появятся только временные конструкции, «которые будут гораздо более опрятными и подходящими для этого здания, чем те, что установлены сейчас».

Архивные фото предоставлены пресс-службой Сытного рынка
Архивные фото предоставлены пресс-службой Сытного рынка

От идеи превращения Сытного рынка в фудмолл было решено отказаться. «Мы думаем, что это — по меньшей мере не единственный путь. Тем более, на Петроградской стороне и так очень много заведений общественного питания. Успех Василеостровского рынка здесь не повторить, и не нужно. Скорее мы хотим обновить формат продуктового рынка, как это сделали за последние годы во многих других городах — добавить больше возможностей пробовать продукты на месте, создать приятную атмосферу», — рассуждает Мария Элькина.

В КГИОП поддерживают идею сохранения формата продуктового рынка. «Это здание строилось как рынок, и его историческая планировка является предметом охраны. Изменить функцию здания было бы сложно, и мы бы это не приветствовали», — отметили в ведомстве. 

Проект планируют подготовить до конца 2025 года. Реставрационные работы, согласно предписанию КГИОП, должны завершить к лету 2027 года. Общие инвестиции в ремонт и реставрацию здания Сытного рынка владельцы оценивают не менее, чем в 150 млн рублей.

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