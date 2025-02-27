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В Петербурге построят новый ТЦ на проспекте Ветеранов

Новый торговый центр появится в жилом комплексе «Солнечный город». Завершить строительство должны до 26 августа 2028 года.

Shutterstock.com

Выдано разрешение на строительство нового торгового комплекса в жилом комплексе «Солнечный город». Здание появится рядом с жилым домом на проспекте Ветеранов, 194. Срок завершения строительства — 26 августа 2028 года, следует из разрешения на строительство.

Площадь участка — 7,6 тысяч квадратных метров, самое здание займет площадь 4,2 тысяч квадратных метров. 15-метровое здание планируют сделать двухэтажным с подземным. Проект нового ТЦ разрабатывало ООО «Архитектурное бюро А2». Как пишет «Деловой Петербург», застройщиком выступает ООО «Ритейл парк» (компания связана с производителем парфюмерных и косметических средств ООО «Юникосметик»).

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