В Петербурге построят новый ТЦ на проспекте Ветеранов

Выдано разрешение на строительство нового торгового комплекса в жилом комплексе «Солнечный город». Здание появится рядом с жилым домом на проспекте Ветеранов, 194. Срок завершения строительства — 26 августа 2028 года, следует из разрешения на строительство.

Площадь участка — 7,6 тысяч квадратных метров, самое здание займет площадь 4,2 тысяч квадратных метров. 15-метровое здание планируют сделать двухэтажным с подземным. Проект нового ТЦ разрабатывало ООО «Архитектурное бюро А2». Как пишет «Деловой Петербург», застройщиком выступает ООО «Ритейл парк» (компания связана с производителем парфюмерных и косметических средств ООО «Юникосметик»).