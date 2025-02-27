«Северная Венеция — пораженческий образ»: урбанист Чарльз Лэндри — о том, как Петербургу преодолеть кризис идентичности

В своих выступлениях вы периодически упоминаете Петербург и даже приводите его в качестве примера, рассказывая о разных урбанистических трендах в развивающихся экономиках. Насколько внимательно вы следите за тем, что происходит в городе? Есть ли у вас вообще такая возможность?

Я давно не был в Петербурге — больше 10 лет. Это, конечно, проблема для исследователя: часто важно на многое посмотреть своими глазами, поговорить с людьми, погрузиться в местное экспертное сообщество. С другой стороны, доступ к информации за последние 10-15 лет сильно изменился. Для того, чтобы понимать и видеть тренды, не обязательно быть на местности. У меня есть контакты в Петербурге, личные и рабочие, есть доступ к медиа, научной информации, книгам. Есть проблема с доступом к адекватной экономической статистике, но я и стараюсь не делать безответственных долгосрочных прогнозов.

Петербург и Москва, сейчас интересуют меня, как примеры мегаполисов, которые переживают редкую стадию: они развиваются по глобальным моделям, но в ситуации закрытой экономики и оборванных внешних связей.

Петербург и Москву вы обычно относите к категории городов, которые «безуспешно ищут себя». Так было и 10 лет назад и сейчас. Выходит, динамики вы не видите?

Я бы сказал, что динамика не очень заметна, но и мир меняется слишком быстро – города не поспевают за этими изменениями, а для спокойного развития нужна хоть какая-то стабильность. Но я бы не стал здесь всё сводить только к этим примерам. Такие стадии поиска себя проходят и другие мегаполисы — и причины здесь не всегда зависят от геополитических обстоятельств.

Это вряд ли коснется глобальных городов-брендов, вроде Рима, Парижа, Лондона или Барселоны, идентичность которых стала универсальной, размыть ее уже невозможно — она легко копируется на уровне паттернов, образов: вот пицца, вот Эйфелева башня, вот паб. Я не упрощаю: это города-вселенные, их жизнь, конечно, не укладывается в какие-то простые шаблоны, но они уже нашли себя и вряд ли выйдут за привычные всему миру рамки. Но города следующей очереди — например, Мюнхен или Гамбург, Монреаль или Сан-Франциско, Марсель или Петербург — будут переживать или уже переживают внутренний кризис, связанный с потребностью быть глобальными и регулярно замыкаться в себе одновременно.