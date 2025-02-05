В Доме Кранкенгагена создадут культурное пространство с кинозалами

Культурно-образовательный центр и арт-пространство заработает осенью 2025 года в здании дома Кранкенгагена на набережной Адмиралтейского канала. Владельцем здания выступает ООО «Кино ТВ». В историческом доме планируют разместить лекторий, три кинозала, пространство для концертов и театральных постановок, офисное пространство и кафе, рассказал ТАСС генеральный продюсер канала «КИНОТВ» Сергей Катышев.

«Нетривиальность задачи при разработке концепции и архитектурного решения заключалась в необходимости сохранить исторический облик здания, построенного в начале XX века, и, отдавая дань всем эпохам его существования, создать современное, технически оснащенное и стильное пространство для его нового предназначения — культурно-образовательного центра. Центр должен использовать всевозможные технические новшества, не ограничивая при этом творческую составляющую арт-пространства и позволяя проводить мероприятия, требующие значительных трансформаций», — сообщил Катышев.

В пространстве собираются создать «экосистему творчества на базе принципов мастерской, арт-школы и творческой лаборатории». В будущем арт-кластере планируют проводить квизы, творческие встречи и мастер-классы.