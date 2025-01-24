Смольный согласовал откорректированный облик зданий СПбГУ в Пушкине

В 2022 году архитектурно-градостроительный облик будущих зданий СПбГУ уже рассматривали. Он даже получил положительное заключение от Градостроительного совета, а облик согласован Комитетом.

Новые изменения касаются исключительно частичной корректировки фасадных решений зданий в связи с изменениями Закона №820-7 о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия. Всего работы по строительству кампуса затронут не менее семи участков общей площадью более 100 га.

На территории кампуса будут учебные и учебно-лабораторные корпуса, вивария, спортивный центр, библиотека, столовая и студенческий клуб, здания академической гимназии, общежития, криогенная лаборатория, а также административные и хозяйственные корпуса.

На следующих этапах строительства возведут конгресс-центр на 10000 мест, многопрофильную университетскую клинику на 300 мест в стационаре, теплицы с зоной экспериментальных полей, комплекс университетских общежитий на 30000 мест, гостиничный комплекс, общественно-досуговый центр и объекты спортивной инфраструктуры – бассейн, каток, физкультурно-оздоровительный комплекс и открытый стадион.

Напомним, летом 2024 года определили подрядчика на строительство кампуса СПбГУ в Пушкине. СПбГУ подвел итоги конкурса на проектирование и строительство первого этапа кампуса, в который входит возведение учебного и хозяйственного корпусов за 3 млрд рублей. Им стала фирма, которая реставрирует Консерваторию Римского-Корсакова.