Что будет с Апраксиным двором и «Красным треугольником» в 2025 году

«И по "Красному треугольнику", и по Апраксину двору ведется тяжелая работа с точки зрения имущественно-правового статуса объектов и территории, и я думаю, что мы в этом году выйдем на те принципиальные решения, по которым мы пойдем реализовывать эти объекты», — сказал глава комитета по инвестициям Иван Складчиков.

Смольный на ПМЭФ-2021 договорился с УК «БИО» на реконструкцию «Красного треугольника». Но появились проблемы из-за отсутствия точного предмета охраны зданий. В 2023 году комплекс признали региональным памятником и утвердили предмет охраны, но проект так и не начали реализовывать.

В конце весны Смольный объявлял о готовящейся реконструкции одного из корпусов Апраксина двора. Однако проект также не сдвинулся с мертвой точки из-за невозможности передать здания без торгов.