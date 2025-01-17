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Что будет с Апраксиным двором и «Красным треугольником» в 2025 году

Власти Петербурга собираются окончательно определиться с судьбой двух исторических комплексов зданий.

Собака.ru / Валерия Дьячкова
Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

«И по "Красному треугольнику", и по Апраксину двору ведется тяжелая работа с точки зрения имущественно-правового статуса объектов и территории, и я думаю, что мы в этом году выйдем на те принципиальные решения, по которым мы пойдем реализовывать эти объекты», — сказал глава комитета по инвестициям Иван Складчиков.

Смольный на ПМЭФ-2021 договорился с УК «БИО» на реконструкцию «Красного треугольника». Но появились проблемы из-за отсутствия точного предмета охраны зданий. В 2023 году комплекс признали региональным памятником и утвердили предмет охраны, но проект так и не начали реализовывать.

В конце весны Смольный объявлял о готовящейся реконструкции одного из корпусов Апраксина двора. Однако проект также не сдвинулся с мертвой точки из-за невозможности передать здания без торгов.

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