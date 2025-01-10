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Урбанистика

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В Петербурге собираются срубить целый парк за 90 копеек

Под вырубку пойдут деревья в общественном парке «Заросли». Все ради строительства продолжения набережной Макарова.

Shutterstock.com

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» перед новогодними праздниками заключило контракт на вырубку 76,4 тонн деревьев в неофициальном парке «Заросли» на Васильевском острове, говорится на сайте автоматизированной информационной системы государственного заказа Петербурга (АИС ГЗ).

Стартовая цена контракта — 285 тысяч рублей. Победителем стала компания «Возрождение». Они согласились вырубить 254 дерева всего за 90 копеек до 15 сентября. От победителя аукциона требуют вырубить деревья в рамках выполнения подготовительных работ по объекту «Строительство наб. Макарова с мостом через р. Смоленку». Активисты считают, что под нож пойдет более 4 тысяч растений.

При этом защитники зеленой зоны просили у администрации благоустроить парк «Заросли». В 2021 году проект даже победил в городском проекте «Твой бюджет». Однако позднее власти отказалась от его реализации из-за строительства моста. А осенью прошлого года вице-губернатор Евгений Разумишкин заявлял, что городские власти планируют благоустроить только небольшой участок зеленой зоны парка «Заросли».

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