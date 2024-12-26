В Выборге создадут аналог петербургского общественного пространства Seno

Как рассказал создатель пространства Seno Эдуард Горин, будут реконструировать и приспосабливать под современное использование расположенные рядом исторические здания на Крепостной улице, 24, и Пионерской улице, 2, общей площадью 4 тысяч квадратных метров. Открыть новое пространство в Выборге планируют к 2025 году.

«Проект предусматривает создание ресторанного дворика с барами, кондитерскими и развлекательными заведениями. В зданиях также разместится гостиница на 66 апартаментов», — рассказал предприниматель для «Ъ-СПб».

Напомним, в мае 2023 года открыли новое общественно-деловое пространство SENO в Петербурге. Проект объединил в себе три объекта на площади 20 тысяч квадратных метров на Гороховой улице, 47-49: SENO, Сенной бульвар и G47. В новом пространстве открыли рестораны, магазины и офисы компаний.