«Архитектурный мусор — это если не норма, то заурядная неизбежность»: Мария Элькина — об архитектурной биеннале

В Петербурге прошла очередная архитектурная биеннале. Один из двух главных профессиональных смотров в городе. Впечатления от увиденного в Российском этнографическом музее предсказуемо удручающие, куда более унылые, чем ноябрь на балтийских берегах. Уже много лет члены «Объединение архитектурных мастерских», устроивших биеннале, демонстрируют публике то, что показывать должно быть по меньшей мере неловко. Сразу несколько архитектурных мастерских без зазрения совести выставляют проекты жилых комплексов, ничуть не лучше тех, что готовят в недрах самих девелоперских корпораций — тех самых, что, будучи построенными, создают образ этакого современного урбанистического постапокалипсиса.

Бюро Intercolumnium демонстрирует очередного монстра, который будет возвышаться где-то над Крыленко — видимо, оправдываясь тем, что эту улицу трудно испортить. В качестве важного недостатка петербургских архитекторов старшего поколения стоит назвать их тотальное неумение заимствовать. Вот ведь гостиница от Intercolumnium в основе содержит пару теоретически эффектных приемов. Авторы ставят довольно массивное здание на пилоны и пытаются сделать открытый для города первый этаж. Однако они, судя по всему, не до конца понимают, как можно эту карту разыграть. Частично оставляют пространство под пилонами открытым, как в здании Leadenhall в Лондоне, а частично вставляют в него «стекляшку», где должны быть кафе и прочие заведения — так сделано, скажем, в домах-книжках на Новом Арбате. От смешения жанров возникает ощущение визуальной нелепицы: стеклянный объем стоит сбоку и совершенно не согласуется с остальным зданием. Теряется эффектность и эффективность публичного пространства на уровне земли и открытых городу помещений первого этажа. Архитекторы явно пытаются создать яркий силуэт, состоящий из горизонтального и вертикального объемов, но вместо игры контрастов и ясности или игривой текучести получается этакая измученно выгнутая тяжелая форма. Всякие как будто бы простые игры с геометрическими объемами требуют, грех сказать, художественного вкуса, хорошего сенситивного понимания, чем провокативность и смелость отличаются от грубости и неуклюжести.