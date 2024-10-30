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Урбанистика

У северо-восточного побережья Финского залива появится единая подсветка

Освещать будут бывшую «Тинькофф Арену», гостиницу «Лахта Тауэрс», «Лахта Центр», триумфальный столп с Петром I, культурно-исторический центр «Парусник "Полтава"», парк 300-летия Петербурга с флагштоками, торговый комплекс «Питерлэнд», Яхтенный мост, а также западную и южные части Крестовского острова. А управлять подсветкой будут с вершины «Лахта Центра».

Kirill_ak_ white / Shutterstock.com

На сайте госзакупок появилась информация, что АО «Зенит-Арена» заказало разработку проектной, рабочей и сметной документации на объект «Единая архитектурно–художественная подсветка объектов, расположенных вдоль северо–восточного побережья Невской губы Финского залива (Большая Лахта). Наружные сети связи».

От подрядчика просят предусмотреть прокладку волоконно-оптических кабелей и организовать каналы связи для проектируемой единой системы управления и диспетчеризации архитектурно-художественной подсветки для некоторых объектов. В том числе «Лахта Центр», концертно-спортивный комплекс «М1 Арена», гостиница «Лахта Тауэрс», триумфальный столп с Петром I, культурно-исторический центр «Парусник "Полтава"», парк 300-летия Петербурга с флагштоками, торговый комплекс «Питерлэнд», Яхтенный мост, а также западная и южная части Крестовского острова. Эту сеть планируют развивать и дальше.

Также необходимо создать трехмерную модель акватории Большой Лахты. Управлять иллюминацией будут со смотровой площадки на 86-м этаже здания «Лахта Центр». Начальная цена контракта стартует почти с 14 млн рублей. Завершить проектные работы должны до июля 2025 года.

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