Дом Радио переедет на Невский, бани «Гигант» отреставрируют: дайджест урбанистических новостей

Бани «Гигант», известные в народе как Ушаковские, отреставрируют к 2027 году. Конструктивистскому зданию авторства Александра Никольского сохранят историческую функцию. На первом этаже устроят мужскую и женскую раздевалки, на втором — кафе и комплекс из 10 бань, в каждой из которых будет собственная тематика и ритуал парения. На третьем тоже планируют несколько бань и выход в солярий на крыше.

Владельцем бань «Гигант» является ООО «Тэрос». Компанией в равных долях владеют Алексей Александров, Евгения Кравчук, Александр Николаев, Ирина Ратцева и Денис Чугунов. Вместе ООО НИиПИ «Спецреставрация» организация завершила проектирование и отправила на согласование в КГИОП. В начале 2025 года планирует получить разрешение на строительство и приступить к работам.