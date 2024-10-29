Дом Радио переедет на Невский, бани «Гигант» отреставрируют: дайджест урбанистических новостей

Урбанист Даниил Воронин вместе с коллегами, городскими планировщиками Софьей Гринкевич и Артемом Атрепьевым предлагает демонтировать надземный пешеходный переход «Краб» в Купчине, «Подписные издания» планируют восстановит кованные кронштейны с фонарями: Собака.ru рассказывает о самых интересных петербургских новостях уходящего месяца.
Трансфер месяца
Пока бывшее здание Благородного собрание ушло на реставрацию до конца 2026 года, Дом Радио переезжает в здание Азовского коммерческого банка на Невском, 62 — проект архитектора Бориса Гиршовича, известного по доходному дому Юлиана Бака и особняку Ольги Серебряковой. Институция займет первые три этажа. В программе — 17, 18 и 19 ноября показы спецпроекта-посвящения Ивану Голлю в постановке Елизаветы Мороз; 23 ноября концерт электронной и электроакустической музыки «Электричество» при участии композитора-резидента Дома Радио Егора Ананко; 28 ноября премьера песенного цикла «Обрыв» композитора-резидента musicAeterna Кирилла Архипова.
Инициатива месяца
«Подписные издания» планируют восстановить кованные кронштейны с фонарями, что украшали фасад здания на Литейном до 1980-х годов. И просят горожан поделиться старыми фотографиями здания, инсайдерской информацией о местонахождении утраченных кронштейнов, чертежей. Вместе с Aurore bureau под руководством Марии Качаловой уже сделали чертежи кронштейнов и фонарей по имеющимся архивным снимкам.
Запуск месяца
Молодежный бесплатный акселератор StudUrbanLab проведут в этому году. Программу уже дважды проводили в городе — в 2017 и 2022 году. Одним из проектов была набережная Карповки. Участников ждет архитектурный лекторий: 12 лекций от экспертов в области урбанистики, дизайна, архитектуры и экологии. После теоретической части выберут тех, кто будет работать под руководством наставников над реальными кейсами по благоустройству города. После очной защиты определят лучшие проекты для воплощения.
Заявка месяца
Бани «Гигант», известные в народе как Ушаковские, отреставрируют к 2027 году. Конструктивистскому зданию авторства Александра Никольского сохранят историческую функцию. На первом этаже устроят мужскую и женскую раздевалки, на втором — кафе и комплекс из 10 бань, в каждой из которых будет собственная тематика и ритуал парения. На третьем тоже планируют несколько бань и выход в солярий на крыше.
Владельцем бань «Гигант» является ООО «Тэрос». Компанией в равных долях владеют Алексей Александров, Евгения Кравчук, Александр Николаев, Ирина Ратцева и Денис Чугунов. Вместе ООО НИиПИ «Спецреставрация» организация завершила проектирование и отправила на согласование в КГИОП. В начале 2025 года планирует получить разрешение на строительство и приступить к работам.
Руководитель архитектурной мастерской АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация»:
«Здание находится в аварийном состоянии: утрачены кровли, обрушены перекрытия, кирпичная кладка полуруинирована. Повсюду наблюдаются массивные участки деструкции кирпича. Сохранилось только объемно-планировочное решение: колонны, ригели. В основном зале уцелели исторические железобетонные рамы оконных проемов — интересное решение того периода, для защиты от влаги заполнения были выполнены из бетона.
Основная сложность проекта — баланс между реставрацией и приспособлением, восстановлением конструкций. Из-за серьезной деструкции кирпича возникло предположение, что придется разобрать здание полностью. Однако благодаря тому, что оно было построено из дореволюционного кирпича, удалось разработать решения, где требуются минимальные перекладки — до 30%. Глубоко проработав конструктивную схему, мы смогли сохранить существующие фундаменты и восстановить принципиальные решения внутренних конструкций».
Предложение месяца
Урбанист Даниил Воронин вместе с коллегами, городскими планировщиками Софьей Гринкевич и Артемом Атрепьевым предлагает демонтировать надземный пешеходный переход в Купчине, прозванный в народе «Крабом» и вернуть наземный пешеходный переход. Также эксперты предлагают создать «шлюз» для общественного транспорта для более быстрого перестроения и дальнейшего поворота налево четырех маршрутов.
Проект месяца
Один из основателей благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка» Валерий Соколов запускает онлайн-издание «На дне». Одноименная газета выпускалась с 1994 по 2011 годы и давала легальный способ заработка бездомным, которые ее и распространяли. По задумке автора проекта, «На дне» станет городским онлайн-журналом, который будет освещать не только жизнь Петербурга и всего мира, но и станет связующим звеном между эмигрантами и оставшимися в России людьми. Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.
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